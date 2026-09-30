Сквер в деревне Демихово благоустроят к зиме

В деревне Демихово Орехово-Зуевского округа продолжается благоустройство территории возле дома № 21 на Заводской улице. На месте обычной парковки создают новый сквер площадью пять тысяч квадратных метров.

Рабочие завершили установку бордюрного камня вдоль пешеходных дорожек и уложили брусчатку на прогулочной зоне. Следующим этапом станет асфальтирование парковочных мест.

После завершения основных строительных работ территорию оснастят элементами для отдыха и активного досуга. В сквере установят качели, теннисные столы и скамейки. Затем специалисты займутся озеленением территории.

По словам местной жительницы Марии, раньше участок использовался преимущественно для парковки автомобилей. Теперь пространство постепенно меняется и в будущем должно стать местом, где жители смогут гулять и проводить свободное время.

Завершить все работы на территории планируется в ноябре.