Строительная готовность школы искусств в Чехове составила 75%

На данный момент на объекте идут отделочные и монтажные работы. К каркасам на стенах крепят огнестойкие панели. В помещениях выполнили стяжку полов. В санузлах уложили плитку, в скором времени установят двери. Специалисты модернизируют водоснабжение, канализацию и вентиляцию: старые сети демонтируют, прокладывают новые стояки. На завершающем этапе находится система отопления.

Специалисты обновили почти всю кровлю и фасады здания, сохранив исторический вид школы. Кроме того, заменили окна и приступили к ремонту входной группы и пандусов. Перед зданием готовят площадку под асфальтирование, во дворе ремонтируют проходы и проезды.