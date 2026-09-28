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    Строительная готовность школы искусств в Чехове составила 75%

    Фото: Медиабанк Подмосковья

    Культурный объект обновляется в рамках государственной программы «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Открытие запланировано к 65-летнему юбилею школы.

    На данный момент на объекте идут отделочные и монтажные работы. К каркасам на стенах крепят огнестойкие панели. В помещениях выполнили стяжку полов. В санузлах уложили плитку, в скором времени установят двери. Специалисты модернизируют водоснабжение, канализацию и вентиляцию: старые сети демонтируют, прокладывают новые стояки. На завершающем этапе находится система отопления.

    Специалисты обновили почти всю кровлю и фасады здания, сохранив исторический вид школы. Кроме того, заменили окна и приступили к ремонту входной группы и пандусов. Перед зданием готовят площадку под асфальтирование, во дворе ремонтируют проходы и проезды.

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