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    Мособлгаз проведет более 20 встреч с жителями Подмосковья в ноябре

    Изображение сгенерировано нейросетью Nano Banana
    Фото: Изображение сгенерировано нейросетью Nano Banana/АО "Мособлгаз"

    В ноябре специалисты Мособлгаза проведут более 20 встреч с жителями Московской области. Об этом сообщила компания.

    Встречи пройдут в шести городских округах региона. Газовые участковые проконсультируют граждан по вопросам эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и порядка заключения договоров на техническое обслуживание. Также они ответят на индивидуальные обращения жителей.

    В Истринском городском округе встречи запланированы 4 ноября с 16:00 до 17:00 в поселке Восход, дом 2, и 9 ноября с 16:00 до 17:00 в поселке Первомайский, дом 25.

    В Можайском городском округе встречи пройдут 5 ноября с 16:00 до 17:00 в поселке Центральной усадьбы совхоза «Синичино», дом 27, и 20 ноября с 16:00 до 17:00 в деревне Троица, дом 6.

    В Одинцовском городском округе и прилегающих территориях запланировано девять встреч, в том числе 5 ноября в 17:00 в Звенигороде, квартал Маяковского, дом 29, и 11 ноября с 16:00 до 17:00 в Одинцове, Кубинка-1, возле ГДО.

    В Наро-Фоминском городском округе встречи пройдут 6, 7, 13 и 14 ноября. В Волоколамском городском округе и Лотошинском районе — 6, 9 и 13 ноября. В Рузском городском округе — 13 и 27 ноября.

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