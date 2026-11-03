Мособлгаз проведет более 20 встреч с жителями Подмосковья в ноябре

В ноябре специалисты Мособлгаза проведут более 20 встреч с жителями Московской области. Об этом сообщила компания.

Встречи пройдут в шести городских округах региона. Газовые участковые проконсультируют граждан по вопросам эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и порядка заключения договоров на техническое обслуживание. Также они ответят на индивидуальные обращения жителей.

В Истринском городском округе встречи запланированы 4 ноября с 16:00 до 17:00 в поселке Восход, дом 2, и 9 ноября с 16:00 до 17:00 в поселке Первомайский, дом 25.

В Можайском городском округе встречи пройдут 5 ноября с 16:00 до 17:00 в поселке Центральной усадьбы совхоза «Синичино», дом 27, и 20 ноября с 16:00 до 17:00 в деревне Троица, дом 6.

В Одинцовском городском округе и прилегающих территориях запланировано девять встреч, в том числе 5 ноября в 17:00 в Звенигороде, квартал Маяковского, дом 29, и 11 ноября с 16:00 до 17:00 в Одинцове, Кубинка-1, возле ГДО.

В Наро-Фоминском городском округе встречи пройдут 6, 7, 13 и 14 ноября. В Волоколамском городском округе и Лотошинском районе — 6, 9 и 13 ноября. В Рузском городском округе — 13 и 27 ноября.