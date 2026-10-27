Около 70 тысяч человек обратились пункт отбора контрактников в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Лукичевым и Героем России Сергеем Лысюком посетили областной пункт отбора на военную службу по контракту. Делегация ознакомилась с работой комплекса, который действует в округе с 2023 года.

По словам Игоря Брынцалова, за время работы пункта туда обратились около 70 тысяч человек, специалисты провели 28 тысяч консультаций. Он отметил, что в центре организованы медицинское обследование, подготовка и оформление документов.

Участники встречи осмотрели классы начальной военной подготовки и тактической медицины. В последнем направлении обучаются действующие военнослужащие: курс длится 21 день, после его завершения бойцы получают сертификат государственного образца и возвращаются в зону СВО для работы санинструкторами или в эвакуационных группах.

Также делегация побывала в учебно-тренировочном центре, где занятия проходят в условиях, приближенных к реальным. Подготовку проводят инструкторы Центра специальной подготовки «Витязь» и ветераны боевых действий.

Отдельное внимание уделили обучению управлению беспилотниками. Как сообщил Игорь Брынцалов, курс оператора БПЛА уже прошли и успешно сдали экзамены 130 человек.

Московский областной пункт отбора расположен в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8-495-990-77-77, 8-498-732-80-47 и 8-919-446-64-02, а также на сайте контракт50.рф или по электронной почте kontrakt50@yandex.ru.