21 октября 2026 16:08 В Подмосковье запустили проект «Технологичная школа» Фото: 360.ru Подмосковье

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Сбер совместно с Правительством Московской области запустил пилотный проект «Технологичная школа» в образовательном центре «Полет» в Красногорске. Цифровые сервисы объединили в одну систему — от входа в здание до оплаты в столовой. Благодаря этой разработке улыбка в камеру может заменить пропуск.

В семьях школьников отмечают, что с появлением нововведения в их жизни стало гораздо меньше поводов для беспокойства. «Я знаю, что мои дети добрались до школы и с ними все в порядке. Для меня это самое главное. Мне спокойнее, детям удобнее, ведь улыбку дома не забудешь», — подчеркнула мама двух учащихся Татьяна Полукарова.

Фото: 360.ru

О том, что ребенок вошел в школу или вышел из нее, родители получают уведомление в Сбербанк Онлайн. Такое же уведомление родители получают при проходе ребенка по детской или молодежной СберКарте. Подключение биометрии — дело добровольное и возможно только с согласия родителей или законных представителей ребенка. Привычные способы прохода в школу сохраняются.

Фото: 360.ru

Заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин обратил внимание, что в Подмосковье проект запущен пока в одной школе. По его словам, до конца года планируется применить эти технологии в 18 учебных заведениях. «По сути, мы с нашими партнерами создаем школу будущего. И уверены, что она будет ясной для родителей и понятной для детей», — подчеркнул он. Кроме того, для школьников, увлеченных моделированием, в «Полете» появилась 3D-печать: ученики придумывают объект, создают его цифровой образ с помощью Kandinsky 3D и получают готовый предмет. Первые модели символа образовательного центра «Полет» уже напечатали. Их обладателями стали ученики из секции робототехники.

Фото: 360.ru

Директор образовательного центра «Полет» Ирина Северилова рассказала, что таким образом для детей создается безопасная среда. «Ребенку, ученику или учителю остается самое главное — учить и учиться. И мы очень рады, что технологии приходят в образовательные учреждения. Они начинаются с „Полета“», — сообщила она. Сейчас «Технологичная школа» работает в пилотном режиме. Впервые ее запустили в Ленобласти, а теперь используют в Красногорске. В будущем планируется старт проекта в новых школах Подмосковья, а также в Ярославле и Туле.