В Подмосковье запустили проект «Технологичная школа»
Сбер совместно с Правительством Московской области запустил пилотный проект «Технологичная школа» в образовательном центре «Полет» в Красногорске. Цифровые сервисы объединили в одну систему — от входа в здание до оплаты в столовой. Благодаря этой разработке улыбка в камеру может заменить пропуск.
В семьях школьников отмечают, что с появлением нововведения в их жизни стало гораздо меньше поводов для беспокойства.
«Я знаю, что мои дети добрались до школы и с ними все в порядке. Для меня это самое главное. Мне спокойнее, детям удобнее, ведь улыбку дома не забудешь», — подчеркнула мама двух учащихся Татьяна Полукарова.
О том, что ребенок вошел в школу или вышел из нее, родители получают уведомление в Сбербанк Онлайн. Такое же уведомление родители получают при проходе ребенка по детской или молодежной СберКарте. Подключение биометрии — дело добровольное и возможно только с согласия родителей или законных представителей ребенка. Привычные способы прохода в школу сохраняются.
Заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин обратил внимание, что в Подмосковье проект запущен пока в одной школе. По его словам, до конца года планируется применить эти технологии в 18 учебных заведениях.
«По сути, мы с нашими партнерами создаем школу будущего. И уверены, что она будет ясной для родителей и понятной для детей», — подчеркнул он.
Кроме того, для школьников, увлеченных моделированием, в «Полете» появилась 3D-печать: ученики придумывают объект, создают его цифровой образ с помощью Kandinsky 3D и получают готовый предмет.
Первые модели символа образовательного центра «Полет» уже напечатали. Их обладателями стали ученики из секции робототехники.
Директор образовательного центра «Полет» Ирина Северилова рассказала, что таким образом для детей создается безопасная среда.
«Ребенку, ученику или учителю остается самое главное — учить и учиться. И мы очень рады, что технологии приходят в образовательные учреждения. Они начинаются с „Полета“», — сообщила она.
Сейчас «Технологичная школа» работает в пилотном режиме. Впервые ее запустили в Ленобласти, а теперь используют в Красногорске. В будущем планируется старт проекта в новых школах Подмосковья, а также в Ярославле и Туле.