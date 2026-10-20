Замглавы Наро-Фоминска проверила капремонт лицея в деревне Головково

В лицее имени Героя России Веры Волошиной в деревне Головково Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт. Ход работ 17 октября проверили в рамках выездной инспекции.

Сейчас в здании подрядчик ведет демонтаж внутренних перегородок и стяжки, параллельно занимается монтажом лотков электроснабжения и слаботочных систем. Еще одно направление — ремонт кровли, к этим работам подрядная организация уже приступила.

Вместе с подрядчиками здание осмотрели депутат Московской областной Думы Роман Шамнэ, заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина, местные депутаты, а также представители группы общественного контроля и активные жители. Участники осмотра пообщались с представителями подрядной организации, оценили темпы работ и обсудили текущие вопросы.

Отдельное внимание уделили организации учебного процесса. Родителей интересовало, как сейчас учатся дети из Головково на время ремонта лицея, — на все вопросы общественности были даны разъяснения.

Работы продолжаются, и за их ходом следят не только ответственные службы, но и сами жители. Такой общественный контроль помогает держать качество и сроки на виду.