Депутат Богородского округа провел встречу со студентами в Ногинске

Новый цикл мероприятий для молодежи «Утро с депутатом» стартовал в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина. Первая встреча прошла 26 октября и собрала студентов, которым интересно, как можно влиять на общественные процессы и строить мосты между городами и странами.

Гостем стала Екатерина Щербакова — депутат Богородского округа, заместитель председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, руководитель бизнеса и организатор социальных проектов.

Екатерина рассказала, как представляла родной округ на разных уровнях — от межрегиональных площадок до международных событий. Она поделилась личным опытом участия в молодежных форумах и программах: это и выступления на форуме России и Белоруссии перед руководителями двух стран, и переговоры в Бахрейне, и рабочая поездка на международный молодежный саммит в Зимбабве, а также проекты в Венесуэле и Армении. Отдельное место в ее практике занял проект «Футбол без границ» с командами из Колумбии и Намибии — яркий пример того, как спорт помогает выстраивать диалог между людьми из разных стран.

Особое внимание спикер уделила навыкам, без которых сложно добиться успеха в общественной деятельности и лидерстве: владению иностранными языками, пониманию делового этикета, умению вести переговоры. Студенты узнали, что именно эти компетенции помогают не только уверенно чувствовать себя на международных площадках, но и находить единомышленников, запускать совместные проекты и менять пространство вокруг себя.

Разговор шел и о том, через какие сферы можно строить «мосты дружбы»: науку, культуру, спорт, личные достижения и социальные инициативы. Екатерина Щербакова не просто рассказывала о проектах, но и делилась личными историями — так теория становилась ближе и понятнее, а идеи — реальнее. Встреча проходила в формате живого диалога, студенты задавали спикеру интересующие их вопросы и получали ответы из первых уст.