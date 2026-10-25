Театр-студия из Серпухова стала лауреатом международного фестиваля

На суд жюри ребята представили отрывок из спектакля «Дракон» по пьесе-сказке Евгения Шварца. Выступление оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли народная артистка России Лариса Лужина, кинорежиссер Владимир Панжев, актриса и режиссер Ольга Лысак, режиссер и продюсер Мария Чернова, актер Петр Безменов и актриса Виктория Сергеева.

«За этой наградой стоят большая работа, репетиции, умение чувствовать партнера и стремление к творческому росту. Отдельно отмечу вклад Александры Диваровой, которая помогает юным артистам раскрывать свои способности и уверенно работать на сцене. Такие результаты — хороший повод поблагодарить ребят и их наставника за труд и преданность театральному искусству. Желаю „Синей птице“ удачи в финале, новых интересных постановок и дальнейших успехов!» — сказала замглавы округа Оксана Лебедева.