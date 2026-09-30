Многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплате на школьную одежду

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подали более 130 тысяч заявлений на ежегодную выплату на приобретение одежды для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Подать заявление необходимо не позднее 5 декабря текущего календарного года. Выплата предоставляется одному из родителей многодетной семьи на каждого обучающегося в государственной образовательной организации Московской области. Оформить выплату в размере 3000 рублей можно один раз в текущем календарном году.

Услуга «Предоставление выплаты на обучающегося» доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы, а также указать реквизиты для перечисления средств.

В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

Также многодетным родителям не придется самостоятельно заполнять информацию о детях, на которых они планируют получить выплату. При заполнении заявления сервис проверит информацию о всех детях заявителя в информационной системе Минсоцразвития Московской области и отобразит только тех, на которых выплата положена и еще не назначена. Заявителю нужно только выбрать конкретного ребенка из списка и направить заявление на рассмотрение.