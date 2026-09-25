«Метровагонмаш» из Мытищ поставил 350 вагонов метро с начала 2026 года

Предприятие «Метровагонмаш» из подмосковных Мытищ поставило с начала 2026 года 350 вагонов метро. Об этом в ходе поздравления с Днем машиностроителя сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Из них 240 вагонов предназначены для московского метрополитена, 54 — для метро Санкт-Петербурга, еще 56 — для метро Ташкента.

«Метровагонмаш» входит в ТОП-4 крупнейших в мире поставщиков вагонов метро. По итогам 2025 года компания реализовала 524 вагона метро. На сегодняшний день на заводе изготовлено более 320 вагонов модели «Москва-2026» и 296 вагонов введено в эксплуатацию.

«Наша продукция — вагоны метро — не просто техника, а важная часть городской жизни миллионов пассажиров. За каждым вагоном стоит огромный труд всего коллектива: технологов, сварщиков, сборщиков, контролеров. Именно благодаря вашей слаженной работе мы можем гарантировать надежность, комфорт и безопасность поездов», — отметил генеральный директор предприятия Андрей Степнов.

За достигнутые трудовые успехи и в связи с празднованием Дня машиностроителя Зиновьева вручила пятерым сотрудникам «Метровагонмаша» награды Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По ее словам, машиностроение остается одной из ключевых движущих сил промышленного сектора региона. Сегодня его ядро — порядка 250 крупных и средних предприятий, а кадровый потенциал — свыше 106 тысячи человек.