Еще 10 дворовых территорий благоустроят в Серпухове в 2026 году

В городском округе Серпухов завершено благоустройство дворовой территории у дома № 153 на улице Ворошилова. В текущем году в рамках программы запланирован ремонт 10 дворовых территорий, работы на 9 из них уже завершены.

Продолжается обустройство пешеходного маршрута от улицы Пушкина к школе № 12. Этот участок пользуется высоким спросом у жителей: ежедневно тротуаром пользуются школьники и жители близлежащих домов. Работы ведутся в рамках программы ремонта пешеходных маршрутов, включающей 8 участков, которые приводятся в порядок за счет средств местного бюджета.

В Пущино завершены работы в «Зеленой зоне» микрорайона «В». Здесь обустроены пешеходные дорожки, укреплены откосы и выполнена подсыпка грунта. Маршрут востребован у жителей и сотрудников расположенных поблизости научных институтов.

Продолжается и ремонт дорожной сети округа. В этом году в программу включены 17 объектов общей протяженностью 5,6 км. На сегодняшний день работы завершены на 13 объектах: трех — в рамках текущего ремонта и десяти — капитального. Среди отремонтированных объектов — дороги до деревень Рыжиково и Енино, внутрипоселковые дороги в Игнатьево, Игумново и Воскресенках, участок Старосимферопольского шоссе до деревни Левашово, а также дороги к земельным участкам для многодетных семей в Рыжиково и Нефедово. Кроме того, завершен ремонт шести участков региональной дорожной сети.

В настоящее время работы продолжаются еще на четырех объектах. На отдельных участках сроки завершения корректируются с учетом объемов работ и погодных условий.

«Последовательно приводим в порядок дворовые территории, пешеходные маршруты и дорожную сеть. Обращения жителей учитываем при планировании дальнейших работ», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.