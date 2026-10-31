Квиз о дружбе народов пройдет в Химках

Городской округ Химки присоединится к первой в России областной акции «Ночь в ДК», приуроченной ко Дню народного единства. 3 ноября в 19:00 в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в деревне Брехово пройдет познавательный квиз «Дружба народов — единство России».

Акцию проводят дома культуры из 56 округов Подмосковья при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Химки — один из участников проекта.

Участники квиза смогут проверить и расширить знания об истории страны и ее культурном многообразии. В программе — вопросы о традициях, праздниках, народных промыслах, национальных костюмах и фольклоре, задания на знание символов единства и ключевых событий, а также расшифровка понятий о дружбе народов.

Мероприятие пройдет по адресу: деревня Брехово, улица Зеленая, 22.