Наставники из Богородского округа приняли участие в региональном слете

23 октября в Одинцовском филиале МГИМО прошли сразу два масштабных мероприятия «Движения первых» в Подмосковье — региональный слет наставников и подведение итогов по подготовке управленческих и вожатских команд. Площадка объединила около 500 участников и стала пространством для профессионального диалога, обмена практиками и активной проектной работы.

День начался с интерактивных форматов и программ знакомства — это помогало быстро почувствовать себя частью большого сообщества. Важным и символичным моментом программы стало посвящение в наставники. В ходе панельной дискуссии с экспертами участники обсудили актуальные вопросы воспитательной работы, разобрали важные кейсы и смогли задать спикерам волнующие их вопросы. Затем наступил практический этап: на проектной и креативной сессии команды перешли от теории к делу: генерировали идеи, искали нестандартные решения и готовили собственные проекты.

В слете приняли участие 20 наставников из Богородского округа. Среди них — главный библиотекарь микрорайона Светлый Ольга Середницкая. Она достойно представила, а затем защитила собственный проект.

Проект Ольги Середницкой посвящен развитию семейных сообществ. В нем собраны простые, но очень теплые идеи: как объединять поколения через чтение, совместные встречи и творческие занятия, помогать семьям находить общие интересы и создавать свои маленькие традиции. По замыслу автора, библиотека может стать для семьи уютным и полезным пространством, где легко рождаются общие увлечения.

Программа слета получилась насыщенной: здесь было место и полезным идеям, и новым знакомствам, и обмену опытом, и живой практике. Участники не просто слушали лекции — они создавали решения, которые планируют воплощать в своих округах, развивая молодежные инициативы, объединяя семьи и усиливая патриотическую работу.