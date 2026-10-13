Воробьев: Подмосковье изучит решения для заводов будущего на выставке в Китае

Делегация Подмосковья изучает передовые технологии для промышленности будущего на Китайской международной промышленной выставке CIIF в Шанхае. Это одна из крупнейших мировых площадок, где около трех тысяч компаний демонстрируют решения в области робототехники, искусственного интеллекта, машинного зрения и автоматизированной логистики, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Команда осматривает готовые системы от мировых лидеров, таких как Estun, Siasun, Agibot, Yaskawa, Kuka и Hyundai. Основное внимание уделяют решениям для сварки, сборки, обслуживания станков, контроля качества и металлообработки. Отдельный интерес делегации вызывает зона человекоподобных и сервисных роботов.

«Президент поставил задачу — к 2030 году Россия должна войти в десятку самых роботизированных стран мира. Для Подмосковья это особенно актуально: предприятия растут, нужны дополнительные кадры, поэтому сложные, тяжелые и повторяющиеся операции должны все больше брать на себя машины», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Главная цель визита — определить технологии, которые можно максимально быстро внедрить и локализовать на территории Подмосковья. По итогам осмотра уже ведутся переговоры о запуске новых совместных проектов и производстве оборудования на территории региона.

Роботизация призвана освободить людей от рутины, повысить производительность и создать спрос на новых инженеров. Поэтому параллельно с внедрением машин в Подмосковье активно готовят специалистов, способных проектировать, программировать и обслуживать такие системы.