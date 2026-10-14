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    В Мытищах построят 900-метровый тротуар вдоль региональной дороги

    Фото: Пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»

    В деревне Хлябово городского округа Мытищи обустраивают пешеходную дорожку вдоль региональной трассы. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Новый тротуар протяженностью более 900 метров строят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители деревень Большая Черная, Хлябово и поселка Трудовая смогут безопасно и комфортно добираться до домов и остановочных пунктов «Платформа Трудовая» и «Хлябово».

    Кроме того, в городском округе Мытищи в рамках ремонтного сезона-2026 по нацпроекту отремонтировали 5,6 км дорожной одежды на двух участках Осташковского шоссе: между поселком Жостово и остановкой «Жостовский перекресток» и в деревне Пирогово.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

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