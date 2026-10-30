Министр энергетики Подмосковья поздравил инженеров с профессиональным праздником

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов поздравил представителей инженерных профессий с Днем инженера и отметил вклад отечественной инженерной школы в развитие энергетики. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По его словам, в Подмосковье сегодня реализуются масштабные программы обновления энергетической инфраструктуры, и успех этой работы во многом зависит именно от инженерных кадров. «Русская инженерная школа дала миру немало открытий и технических решений, которые определили развитие энергетики на десятилетия вперед», — отметил Воропанов.

Он перечислил достижения российских инженеров: Павел Яблочков создал электрическую свечу, которая освещала улицы европейских городов, Александр Лодыгин разработал одну из первых практически применимых ламп накаливания, а Михаил Доливо-Добровольский заложил основы современных трехфазных электрических систем. Под руководством Глеба Кржижановского был разработан план ГОЭЛРО, ставший основой масштабной электрификации страны. Инженер Роберт Классон реализовал один из передовых энергетических проектов начала XX века: в 1914 году начала работу электростанция «Электропередача», использовавшая в качестве топлива торф, а построенная линия электропередачи позволила передавать электроэнергию в Москву на расстояние более 70 километров.

По словам министра, сейчас инженеры работают на всех этапах развития энергетической инфраструктуры Московской области — от проектирования новых объектов до модернизации действующих котельных, тепловых и электрических сетей и внедрения цифровых систем контроля и управления.

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев неоднократно подчеркивал, что технологическое лидерство страны напрямую зависит от качества инженерного образования и формирования интереса к техническим профессиям с раннего возраста. «Задача русской инженерной школы — подготовить таких людей, которые могли бы придумывать, находить и принимать решения, не бояться ставить для себя большие цели и достигать их, даже если другим они кажутся невозможными», — определил главную задачу русской инженерной школы Цивилев.