Более 200 тысяч школьников Химок получили тетради с историями о героях России

Группа компаний «ХимРар» провела всероссийскую гуманитарную акцию для школьников «Правильные тетрадки». В рамках проекта более 200 тысяч учеников получили тетради с рассказами о значимых событиях и людях, оставивших след в истории страны.

На обложках тетрадей размещены портреты героев России разных эпох и лаконичные рассказы о том, чем эти люди прославились, какой вклад внесли в судьбу Отечества. Каждый раз, открывая тетрадь, ребенок встречает пример мужества, верности долгу и созидательного труда.

«Акция „Правильные тетрадки“ — важный просветительский проект. Через портреты героев России школьники узнают о подвигах и служении Отечеству. Здорово, что химкинская компания „ХимРар“ участвует в воспитании молодежи», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

География акции получилась широкой: тетради передали школьникам Москвы, Химок, Долгопрудного, Лобни и Балашихи. Особое внимание уделили поддержке детей из малообеспеченных и многодетных семей. При содействии Фонда развития Физтех-школ тетради также поступили к учащимся физтех-классов — чтобы связать интерес к науке с осознанием исторической преемственности.

Группа компаний «ХимРар» — российский лидер в разработке и производстве инновационных лекарственных препаратов. Исследовательский центр и производственные площадки компании расположены в Химках. Акция стала продолжением многолетней работы по ранней профориентации молодежи, знакомству школьников с наукой и профессиями будущего.