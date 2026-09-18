Камеры помогли выявить еще 574 случая незаконного сброса отходов в Подмосковье

В Подмосковье с 10 сентября камеры «Безопасного региона» зафиксировали 574 случая сброса строительного и крупногабаритного мусора возле контейнерных площадок. По выявленным нарушениям уже вынесено 45 постановлений на общую сумму 650 тысяч рублей.

Камеры установлены рядом с контейнерными площадками и круглосуточно следят за прилегающей территорией. При фиксации нарушения система определяет госномер автомобиля, после чего владельцу транспортного средства оформляют штраф в упрощенном порядке.

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выявили нарушителей, в частности, в Шаховской, Лобне, Солнечногорске, Павловском Посаде и Можайском округе.

В ведомстве напоминают, что отходы необходимо выбрасывать в своем населенном пункте, где организован их вывоз. Контейнерные площадки рассчитаны на объем мусора от местных жителей, поэтому использование чужих площадок может привести к переполнению баков и появлению навалов.

За нарушение предусмотрен штраф до 70 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.