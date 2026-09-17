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    Архитекторы представили объемные макеты культурного центра в Сергиевом Посаде

    Фото: Фонд развития г. Сергиев Посад

    Генеральный директор Фонда развития Сергиева Посада Владимир Ермолаев осмотрел первые объемные макеты культурно-представительского центра, который планируют создать в исторической части города. Об этом сообщили в администрации округа.

    Проект реализуют в соответствии со стратегией развития города. Центр разместится примерно на 20 гектара и объединит семь социально-культурных объектов, среди которых — конгресс-центр на 2400 мест и Музей православного искусства с экспозицией «Осада монастыря».

    Разработкой концепции по заказу Фонда развития Сергиева Посада занимается «МПМ. ЦКИТА».

    Фото: Фонд развития г. Сергиев Посад
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    Фото: Фонд развития г. Сергиев Посад
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    Макеты дают возможность оценить будущую планировку, архитектурный облик комплекса и его масштаб относительно существующей городской застройки. После завершения работы материалы передадут в московское подразделение фонда для дальнейшей презентации.