Конкурс самодеятельного народного творчества пройдет в Воскресенске 24 октября

Во Дворце культуры «Юбилейный» городского округа Воскресенск состоится XII открытый конкурс самодеятельного народного творчества «РИО-РИТА». Участники в рамках губернаторской программы «Активное долголетие в Подмосковье» смогут представить свои творческие номера и побороться за признание жюри.

«РИО-РИТА» объединяет любителей народного творчества и становится площадкой для общения, обмена опытом и новых творческих знакомств. Конкурс рассчитан на тех, кто хочет проявить свои таланты и представить зрителям подготовленные номера.

Отбор участников пройдет в несколько этапов. Оргкомитет проведет предварительный просмотр заявок и видеозаписей выступлений, которые необходимо направить до 10 октября 2026 года до 18:00.

Для участия необходимо заполнить анкету-заявку через сервис «Яндекс Формы».

Финальный этап конкурса, включающий конкурсную программу и церемонию награждения, состоится 24 октября 2026 года в 10:00 в ДК «Юбилейный» по адресу: г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 1Б.

Дополнительную информацию можно получить у координатора мероприятия Елены Кижаевой по телефону: 8 (929) 679-11-58.