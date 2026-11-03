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    Малый бизнес Подмосковья привлек 126 млн рублей по льготному лизингу с января

    Деньги
    Фото: Деньги/Медиасток.рф

    Предприятия малого и микробизнеса Московской области привлекли 126 миллионов рублей по программе льготного лизинга Корпорации МСП за девять месяцев 2026 года. Об этом сообщила Корпорация МСП.

    Финансирование получили 143 компании из сферы обрабатывающей промышленности, что позволило им приобрести около 260 единиц современного оборудования для развития своих производств.

    «Высокая стоимость кредитного финансирования особенно чувствительна для малого бизнеса, у которого нет запаса маржинальности для реализации инвестиционных проектов. Инструмент льготного лизинга является эффективным для обновления производственных фондов», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

    По его словам, наибольший объем лизингового финансирования пришелся на машиностроение и металлообработку — 50%, химическую промышленность — 16%, выпуск пищевых продуктов — 12%. Компании из сфер здравоохранения, полиграфии и легкой промышленности получили примерно по 4% от общего объема. Чаще всего бизнес закупал металлообрабатывающие станки, печатные комплексы, упаковочные линии, а также оборудование для переработки полимеров и пищевой промышленности.

    Всего за девять месяцев 2026 года предприятия малого и микробизнеса привлекли 2,1 миллиарда рублей по программе льготного лизинга. Московская область вошла в топ субъектов России по объему привлеченного финансирования.

    Льготный лизинг Корпорации МСП позволяет приобрести новое оборудование российского производства по ставке 6% годовых, импортного — по 8% годовых, на территории новых регионов — по ставкам 1% и 3% годовых соответственно. Предельный объем финансирования для одного получателя может достигать 200 миллионов рублей, сроки составляют рять лет. Заявку можно подать через цифровую платформу МСП.РФ, оператором программы выступает МСП Лизинг. Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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