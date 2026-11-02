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    Движение по временном мосту через реку Щетинку в селе Осташево запустят в ноябре

    Фото: Дмитрий Беденко

    На временном мосту через реку Щетинку между селом Осташево и деревней Становище завершаются подготовительные работы перед открытием движения. Строители уже смонтировали систему водоотведения и приступили к герметизации стыков между ее элементами, сообщили в РИАМО.

    Вдоль проезжей части установили специальные лотки, которые будут отводить дождевую и талую воду. До запуска транспорта подрядчику осталось оборудовать мост сигнальными столбиками, установить освещение на подъездах и получить разрешение на эксплуатацию.

    Открыть временную переправу планируют в ноябре. После переключения транспортного потока строители смогут приступить к ремонту действующего моста.

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