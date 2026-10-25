Арку памяти в честь участников СВО открыли в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде открылась памятная арка в честь участников спецоперации на Украине. В основание гранитной скульптуры заложены капсулы с землей из мест боевых действий. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в своем телеграм-канале.
Площадь на улице Глинки стала местом памяти воинов, павших в боях. Гранитная скульптура встала в одну линию со стелой в честь сотрудников ОМОНа и других подразделений, погибших в локальных конфликтах.
Идея установить памятный знак в честь участников СВО появилась два года, в мае инициаторы приняли окончательное решение. Проект арки из мансуровского гранита принадлежит скульптору Виктории Гусевой из Хотькова.
Белый цвет символизирует чистоту души, ломаные линии — испытания, голубь — будущего мира. Внутри камня просматривается силуэт бойца. Это собирательный образ воина и напоминание о человеке, чей след невозможно стереть.
В основание скульптуры по инициативе ветерана боевых действий Андрея Яковлева заложены 12 капсул с землей. Ее привезли из зоны СВО и мест сражений, значимых для российской истории, таких как Бородино, Брестская крепость, Саур-Могила и Чечня.
Должен поблагодарить нашего губернатора Андрея Воробьева. При его прямой поддержке мы не так давно провели полную реконструкцию всей нашей памятной площади, без чего сегодняшнее событие было бы невозможным.
Сергей Пахомов
Депутат Госдумы
Он сообщил, что вокруг памятного знака планируется дополнительное озеленение и благоустройство. Помимо лавочек и освещения там появятся архитектурные формы. Пахомов также предложил дать площади на улице Глинки свое название.
Ранее в Солнечногорске установили 41 памятник участникам боевых действий, погибшим при исполнении.