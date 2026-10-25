Арку памяти в честь участников СВО открыли в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде открылась памятная арка в честь участников спецоперации на Украине. В основание гранитной скульптуры заложены капсулы с землей из мест боевых действий. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в своем телеграм-канале .

Площадь на улице Глинки стала местом памяти воинов, павших в боях. Гранитная скульптура встала в одну линию со стелой в честь сотрудников ОМОНа и других подразделений, погибших в локальных конфликтах.

Идея установить памятный знак в честь участников СВО появилась два года, в мае инициаторы приняли окончательное решение. Проект арки из мансуровского гранита принадлежит скульптору Виктории Гусевой из Хотькова.

Белый цвет символизирует чистоту души, ломаные линии — испытания, голубь — будущего мира. Внутри камня просматривается силуэт бойца. Это собирательный образ воина и напоминание о человеке, чей след невозможно стереть.