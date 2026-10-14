Одинцовские «Русские Витязи» отметили 10 лет с момента перехода на Су-30СМ

Ровно десять лет назад пилотажная группа «Русские Витязи» начала осваивать новые истребители Су-30СМ. 14 октября 2016 года первая партия самолетов прибыла на аэродром Кубинка в Одинцовском округе.

Событие стало началом перевооружения знаменитой авиагруппы. До этого летчики выступали на тяжелых истребителях Су-27. Новые Су-30СМ поколения «4++» открыли дополнительные возможности для выполнения сложных фигур высшего пилотажа. Двухместные многофункциональные машины отличаются высокой маневренностью и оснащены двигателями с управляемым вектором тяги.

Путь новых самолетов до Кубинки проходил через всю страну. Экипажи совершили две промежуточные посадки — в Новосибирске и Челябинске. На аэродроме новые машины торжественно встретили представители командования Воздушно-космических сил, авиастроительной отрасли, личный состав и ветераны полка.

С тех пор Су-30СМ стали одной из визитных карточек «Русских Витязей». На этих истребителях авиагруппа продолжила демонстрировать групповой и одиночный высший пилотаж на российских и международных авиационных мероприятиях.