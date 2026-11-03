В Подмосковье 4 ноября автобусы будут ходить по расписанию субботы

В Подмосковье 4 ноября областные автобусы будут работать по расписанию субботы. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья.

В праздничный день перевозчики усилят меры безопасности при организации пассажирских перевозок. Перед выходом на линию специалисты проверят техническое состояние автобусов, исправность основных узлов и агрегатов. С водителями проведут дополнительные инструктажи по соблюдению правил дорожного движения и требований безопасности при перевозке пассажиров.

Пригородные электропоезда будут курсировать по расписанию воскресенья, 3 и 5 ноября — по обычному расписанию рабочего дня. Кроме того, ЦППК назначила дополнительные поезда «Экспресс» на Казанском, Горьковском и Киевском направлениях.

Пассажиров просят заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание общественного транспорта на сайтах перевозчиков, а также на станциях, вокзалах и остановочных пунктах.