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    В Подмосковье 4 ноября автобусы будут ходить по расписанию субботы

    Фото: АО «МОСТРАНСАВТО

    В Подмосковье 4 ноября областные автобусы будут работать по расписанию субботы. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья.

    В праздничный день перевозчики усилят меры безопасности при организации пассажирских перевозок. Перед выходом на линию специалисты проверят техническое состояние автобусов, исправность основных узлов и агрегатов. С водителями проведут дополнительные инструктажи по соблюдению правил дорожного движения и требований безопасности при перевозке пассажиров.

    Пригородные электропоезда будут курсировать по расписанию воскресенья, 3 и 5 ноября — по обычному расписанию рабочего дня. Кроме того, ЦППК назначила дополнительные поезда «Экспресс» на Казанском, Горьковском и Киевском направлениях.

    Пассажиров просят заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание общественного транспорта на сайтах перевозчиков, а также на станциях, вокзалах и остановочных пунктах.

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