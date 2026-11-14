Концерт к 20‑летию школы № 19 прошел в Химках

В школе № 19 в микрорайоне Планерная состоялось празднование 20-летия образовательного учреждения. В мероприятии приняли участие сотрудники школы, почетные гости, представители родительского сообщества и выпускники разных лет.

Программа «С днем рождения, любимая школа!» открылась работой кофе-бара, почты пожеланий и фотозоны на первом этаже. На втором этаже работала ярмарка мастеров: посетители могли приобрести сувениры, поделки и угощения. Кульминацией праздника стало торжественное мероприятие и концерт в актовом зале.

«Искренне поздравляю весь педагогический коллектив, учеников, родителей и выпускников со знаменательной датой. Пусть в стенах школы всегда живет счастье новых открытий, воспитанники радуют новыми успехами, а каждый день приносит поводы для гордости!» — сказала глава Химок Инна Федотова.

За два десятилетия школа выросла из одной площадки в крупный образовательный комплекс. Сегодня в его структуру входят Кутузовский корпус (Брехово и Рузино), дошкольные отделения «Солнышко», «Фонарики» и «Подковка», а с 1 сентября 2026 года — современный воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске, объединивший детский сад и начальную школу.

Важной частью юбилейных торжеств стало обращение к истории учреждения. Под руководством директора Сергея Муханова школа не только развивает материально-техническую базу, но и бережно сохраняет воспитательные традиции. В марте 2026 года школьный музей «Славы России» пополнился новыми экспозициями, посвященными современным героям.

Праздник приурочили к рубежу учебного года — подведению итогов первого триместра. Это позволило совместить юбилейное событие с традиционной точкой рефлексии для учеников, педагогов и родителей. По словам организаторов, главная цель торжества — показать, как живет школа сегодня, и укрепить связь поколений.

Юридически история школы отсчитывается с 10 августа 2006 года: тогда вышло постановление администрации городского округа Химки. Уже в сентябре того же года МБОУ СОШ № 19 распахнула двери для первых учеников.