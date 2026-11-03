Урок мужества провели для учеников лицея №7 в Щелкове

Более 100 пятиклассников лицея № 7 в Щелкове приняли участие в уроке мужества, приуроченном ко Дню народного единства. Встречу провел заместитель директора молодежного центра «Навигатор» Алексей Васильченко, сообщили в РИАМО.

Школьникам рассказали об истории праздника и значении гражданского единства. Отдельной темой стала личная безопасность: дети узнали, как защищать свои данные в интернете, распознавать мошенников и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.

«С ребятами мы обсудили историю создания праздника, вопросы, которые объединяют граждан Российской Федерации. Обсудили вопросы насущные, современные. Это вопросы безопасности ребенка, особенно в интернете и как противостоять современным угрозам», — рассказал он.

По словам Васильченко, подобные мероприятия помогают расширить знания школьников и обсудить вопросы, которым не всегда удается уделить достаточно внимания на обычных занятиях.

«С детьми важно проводить уроки мужества и разговаривать на разные темы, помимо стандартных уроков „Разговоров о важном“. Поскольку не всегда можно охватить все аспекты, все памятные даты, о которых дети должны знать и мимо которых не должны проходить», — добавил заместитель директора.

Встреча объединила историческое просвещение с практическими рекомендациями, которые помогут подросткам увереннее ориентироваться в современных угрозах.