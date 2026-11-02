Большой этнографический диктант пройдет в Ленинском округе 7 ноября

«Большой этнографический диктант впервые пройдет на нашей территории, что для нас большая честь. Главная задача диктанта — побудить людей интересоваться культурой своего народа, сохранять межнациональный мир и согласие. Важно помнить, что Россия и ее основы строятся на многообразии национальностей», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Задания диктанта представляют собой тест из 30 вопросов: 20 федеральных и 10 региональных — об истории, культуре и традициях народов России. На выполнение отводится 45 минут, максимальная сумма — 100 баллов. Ограничений по возрасту, уровню образования или гражданству для участников не предусмотрено. Все, кто пройдет диктант в Научно-культурном центре «Музей В. И. Ленина», получат сертификаты с набранными баллами.

В этом году диктант включен в план мероприятий Года единства народов России. Видеовопросы для участников запишут представители разных народностей и участники СВО. Акция направлена на популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей, знаний об истории и культурном наследии многонационального государства, а также на противодействие фальсификации истории. Возрастная категория: 6+.