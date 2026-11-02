Прививку против гриппа сделали свыше 10 тысяч жителей Талдома

В Талдомском округе продолжается бесплатная вакцинация жителей против гриппа. Прививки делают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, образовательных учреждениях и непосредственно на предприятиях, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Иммунизацию уже прошли более 10 тысяч человек.

Для защиты детей и взрослых медики используют отечественные препараты «Совигрипп», «Гриппол Плюс» и «Флю-М». Вакцинация снижает вероятность заражения гриппом, а в случае заболевания помогает уменьшить риск тяжелого течения и опасных осложнений, включая пневмонию.

«Вы обеспечите для себя и своих близких защиту на весь период. Здоровье — это тот ресурс, который проще сохранить, чем восстанавливать», — отметила руководитель Талдомского подразделения Светлана Снаренкова.

Записаться на вакцинацию можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс», по телефону 122 или на портале «Здоровье».