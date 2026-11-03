Ремонт хирургического корпуса Можайской больницы завершат в 2027 году

Симакова В. А.

Фото: Симакова В. А.

В Можайске бывший акушерский корпус центральной районной больницы на улице Амбулаторной переоборудуют в современный хирургический стационар на 93 койки. Капитальный ремонт здания завершили на 72%, открыть обновленный корпус планируют в 2027 году, сообщили в РИАМО.

Сейчас на объекте трудятся 42 рабочих и три инженерно-технических специалиста. Они занимаются внутренней отделкой, ремонтом фасада и прокладкой инженерных коммуникаций.

В здании площадью более 5,5 тысячи квадратных метров оборудуют одно-, двух-, трех- и четырехместные палаты с собственными санузлами. Здесь появятся новые лифты, системы вентиляции, кондиционирования и подачи медицинских газов. Отделения оснастят современной техникой и мебелью.

На первом этаже организуют приемное отделение с подъездом для автомобилей скорой помощи. Прилегающую территорию также благоустроят.

Медицинскую помощь в новом стационаре смогут получать жители Можайского, Рузского и Наро-Фоминского округов, а также Смоленской области. Штат корпуса составит около 150 сотрудников, включая 50 врачей.

Работы ведутся по областной госпрограмме строительства и капитального ремонта социальной инфраструктуры.