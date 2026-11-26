Коммунальщики продолжают расчищать дороги к московским аэропортам
Снегоуборочная техника продолжает расчищать трассы, уделяя особое внимание дорогам в аэропортах и на подъезде к ним. Коммунальщики и спецтехника работают в Шереметьеве и Жуковском.
У аэропорта Шереметьево автодороги очищают от снега специалисты «Мосвтодора». На борьбу со снежными заносами вышли трактора со щетками и ковшами.
Продолжается расчистка дороги к аэропорту Жуковский. Бригады работают в круглосуточном режиме, ночью работать проще из-за уменьшения транспортного потока.
Всего коммунальщикам в Жуковском предстоит очистить около 42 километров дорог. На расчистке задействованы две комбинированные дорожные машины и два трактора МТЗ с плугами и щетками. После очистки проезжую часть обрабатывают пескосоленой смесью.
В Химках днем провели противогололедную обработку. Особое внимание уделили остановкам общественного транспорта.