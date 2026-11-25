Жительница Орехова-Зуева Ирина Орлова-Ходосевич рано утром заметила работницу коммунальных служб, которая убирала снег. Чтобы поддержать дворника, горожанка принесла ей горячий кофе и шоколадку.

Она обратила внимание, что дорожки возле ее дома были расчищены уже в 04:30.

«Слышу скрип лопаты. Кто-то старается, пока город спит. Взяла шоколадку и кофе, вышла сказать спасибо», — отметила собеседница 360.ru.

Работница поблагодарила Ирину и приняла подарок. Девушка записала видео, в котором призвала делать маленькие добрые дела, чтобы сделать мир лучше.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал жителей Московского региона готовиться к прекращению снегопада. Он объяснил, что балканский циклон «Вилка» уже начал терять силу, а пик осадков прошел.

Специалист уточнил, что резких перепадов температуры не предвидится до конца недели.