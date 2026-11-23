В сквере «Сказка» в микрорайоне Сходня завершаются работы по благоустройству. Проект реализуется по Народной программе «Единой России» и направлен на повышение качества городской среды и создание комфортных условий для жителей.

Сейчас на территории монтируют новую детскую площадку и обустраивают покрытие. Специалисты заливают основания под информационные столбики и подключают электроснабжение. Особое внимание уделяют безопасности: в сквере устанавливают камеры системы «Безопасный регион» — в самых востребованных местах, у детских площадок, спортивных объектов и на главных аллеях. Модернизация системы идет системно во всех парках округа: только за 2026 год здесь появилось 52 дополнительных устройства.

Ярким акцентом обновленного пространства стала новая коллекция скульптур. К уже знакомой композиции трех медведей добавились фигуры персонажей известных сказок и мультфильмов — крокодила Гены и Чебурашки.

После завершения всех работ сквер станет удобным местом для семейного отдыха, прогулок с детьми и встреч. Здесь появятся скамейки, дополнительное освещение и навигационные указатели. Продуманная планировка сделает территорию комфортной для жителей всех возрастов — от детей до пожилых людей.