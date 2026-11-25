Педагог-психолог дошкольного отделения «Семицветик» Анна Бурмакина вошла в состав совета министра образования Московской области на общественных началах. В 2026 году она стала победителем регионального этапа конкурса «Педагог-психолог Подмосковья».

Теперь специалист из Химок будет принимать участие в обсуждении и реализации инициатив в сфере образования региона.

«Участие наших педагогов в работе на региональном уровне позволяет учитывать практический опыт образовательных организаций Химок при обсуждении актуальных вопросов отрасли. Мы поддерживаем профессиональное развитие специалистов и их стремление делиться опытом с коллегами», — поделилась начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Корпус советников министра на общественных началах объединяет педагогов и других специалистов, которые достигли значимых результатов в профессиональной деятельности. Площадка разработана для взаимодействия регионального ведомства с педагогическим сообществом.

Советники принимают участие в обсуждении актуальных вопросов образования, подготовке предложений и реализации отраслевых инициатив. Институт также направлен на развитие обратной связи между министерством и образовательными организациями Подмосковья.