Ремонт Дома культуры в селе Дмитровский Погост завершат в ноябре

В селе Дмитровский Погост завершается масштабное обновление дома культуры. Строительная готовность объекта превысила 90%, сообщили в РИАМО.

На площадке продолжают работать около 50 специалистов. Сейчас они проверяют и настраивают электроснабжение, вентиляцию и кондиционирование, заканчивают отделку подвальных помещений и устанавливают новую мебель. В зрительном зале монтируют оборудование для освещения и звукового сопровождения мероприятий.

Параллельно приводят в порядок прилегающую территорию: рабочие укладывают новое асфальтовое покрытие. Завершить благоустройство дорожек планируют уже на этой неделе.

По словам представителя подрядчика Андрея Городничего, ремонт завершат в соответствии с установленным графиком — к началу ноября.

После обновления Дом культуры станет современным общественным пространством для жителей села. Здесь будут проходить мероприятия, а дети получат комфортные условия для занятий творчеством и развития своих способностей.