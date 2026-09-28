Жители Балашихи смогут бесплатно пройти комплексное обследование 3 октября

Балашихинская больница организует масштабную акцию по бесплатному медицинскому обследованию. О возможности пройти комплексную диагностику в выходной день рассказал заведующий поликлиникой № 6 Кирилл Агеев.

Мероприятие состоится 3 октября на базе поликлиники № 6 (шоссе Энтузиастов, дом № 62).

«Суббота — отличный день не только для домашних дел, но и для заботы о самом главном. Мы приглашаем жителей пройти комплексное медицинское обследование, получить консультации специалистов и узнать больше о своем организме», — отмечает Кирилл Агеев.

В течение одного визита с 8:00 до 15:00 пациентам предоставят полный спектр услуг: осмотр терапевта, хирурга, гинеколога, кардиолога, эндокринолога и офтальмолога, ультразвуковую диагностику брюшной полости, брахиоцефальных артерий и органов малого таза и возможность сдать анализы.

Также желающие смогут сделать ЭКГ, измерить рост, вес и внутриглазное давление.

Для посещения потребуется пакет документов: паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

Предварительная запись доступна через портал «Здоровье», контакт-центр по номеру 122, чат-бот Денис в мессенджере «Макс» или инфомат в холле поликлиники.