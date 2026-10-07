Педагогов наградили ко Дню учителя в Солнечногорске

Заслуги работников образования отметили благодарственными письмами и почетными грамотами. Награды вручали исполняющий обязанности начальника управления образования Павел Барышев и депутат окружного совета Александр Поляков.

Обладателями почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» стали директора гимназии № 6 Наталья Мадатова, школы № 2 Юлия Маслина и Менделеевской школы Юлия Шапакина. Учитель математики лицея № 8 Инна Архипова удостоена нагрудного знака Министерства просвещения «За верность профессии».

«1 сентября дети приходят в наши школы и детские сады, а вместе с ними — их мечты и надежды. От вас во многом зависит, как это все воплотится в будущем отдельно взятого ребенка, класса, нашего округа и нашей большой страны. Ваш честный, искренний и ответственный труд вносит большой вклад в развитие Солнечногорска. Впереди еще много достижений. От всей души поздравляю с праздником! Желаю сил, здоровья, терпения и вдохновения. Пусть вас никогда не покидает интерес к новому и неизведанному!» — обратилась к педагогам Ирина Тишина.

Праздничную программу дополнили выступления творческих коллективов муниципалитета. Для гостей подготовили вокальные и танцевальные номера.