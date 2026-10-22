Входную дверь в подъезд жилого дома отремонтировали в Химках

В микрорайоне Левобережный на улице Пожарского специалисты выполнили ремонтно-восстановительные работы входной двери в одном из жилых домов. Для дополнительной надежности запирающий механизм закрепили защитным тросом.

Трос поможет удержать крепление на месте при внешнем воздействии. Кроме того, представители администрации и управляющей компании встретились с жильцами, чтобы лично обсудить ситуацию и варианты поддержки семьи, пострадавшей из-за поломки крепления магнита.

Важно, чтобы жители не оставались один на один с возникшими трудностями и могли рассчитывать на помощь. Представители администрации и управляющей компании продолжают оставаться на связи с семьей, готовы оперативно реагировать на возникающие вопросы и поддерживать взаимодействие.

По вопросам содержания дома, общедомового имущества и другим темам жилищно-коммунального хозяйства можно обращаться в управляющую компанию.