23 ноября «Чеховские медведи» провели выездной матч против «СГАУ-Саратова» в рамках чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В результате команда из Чехова одержала победу со счетом 27:24.

Первый тайм принес хозяевам площадки преимущество в два мяча. На перерыв они ушли со счетом 17:15. Однако после возвращения из раздевалок «Чеховские медведи» решили отыграться. Вратари Дмитрий Павленко и Артем Грушко приступили к активной обороне ворот. На двоих они совершили 14 сейвов.

Капитан Кирилл Котов, а также игроки Александр Ермаков и Никита Новик забросили по пять мечей в ворота соперника. Второй тайм завершился со счетом 27:24 в пользу клуба из Подмосковья.

Следующий матч «Чеховские медведи» проведут 6 декабря на домашней площадке Дворца спорта «Олимпийский» против волгоградского «Каустика».