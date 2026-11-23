На третьем этапе Мирового тура по шорт-треку в Сеуле представительницы Московской области Фаиля Аймалетдинова и Елена Серегина завоевали серебряную и бронзовую медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Серебро в смешанной эстафете сборной России принесли Аймалетдинова, Серегина, Владимир Балбеков и Константин Ивлиев с результатом 2 минуты 37,895 секунды. Победила команда Нидерландов (2.37,610), бронза у сборной Китая (2.38,069).

Аймалетдинова также завоевала бронзу на дистанции 1500 метров среди женщин с результатом 2 минуты 25,676 секунды. Победу одержала спортсменка из Италии (2.25,393), серебро у представительницы Южной Кореи (2.25,456).

Ранее в рамках этого же этапа подмосковные шорт-трекистки завоевали бронзовую медаль в женской эстафете на 3000 метров.

Третий этап Мирового тура по шорт-треку прошел с 20 по 22 ноября и собрал команды из Южной Кореи, Китая, Японии, Казахстана, Нидерландов, Италии, Польши, Бельгии, Великобритании, Чехии, Словении, Турции, Канады, США и России.