Всероссийские соревнования по ниндзя-спорту (гонкам с препятствиями) в дисциплине «СуперСпринт» прошли 14–15 ноября в Нижнем Новгороде. Спортсмен из Лобни Никита Говоров завоевал в напряженной борьбе бронзовую награду в возрастной категории 14–15 лет.

Никита Говоров начал заниматься дзюдо под руководством тренера Елены Норициной в спортивной школе «Академия спорта» в Лобне. Полученные навыки стали хорошей базой для участия юного атлета в гонках с препятствиями.

В мае 2026 года спортсмен из Лобни по результатам первенства России был включен в состав сборной страны по гонкам с препятствиями. В текущем сезоне Никита Говоров уже не раз поднимался на пьедестал. Он стал победителем гонки BISON RACE в Белоруссии и «Гонки Титанов» в Воронеже, призером на Atlas Race Суперспринт в Москве, а на IV «Большом чемпионате» Детской лиги гонок с препятствиями занял четвертое место. Кроме того, Никита стал финалистом второго сезона шоу «Суперниндзя. Дети» на телеканале СТС.