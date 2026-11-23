Работы по благоустройству сквера «Мирабель» в Протвине вышли на финишную прямую. Готовность объекта составляет 95%.

Специалисты уже уложили плитку, смонтировали освещение, камеры видеонаблюдения, малые архитектурные формы и информационные стенды, обустроили клумбы. На площадке задействованы 15 рабочих и две единицы техники.

В ближайшее время подрядчик приступит к установке Доски почета из архитектурного бетона с информацией об истории города, научных институтах и самом сквере. Кроме того, там появится стела, которая воссоздаст прежний облик въездного знака с металлической надписью «Атом неисчерпаем».

Сейчас рабочие заливают усиленный фундамент под массивную конструкцию. После монтажа стелы уложат финальный участок плитки вокруг нее.

В сквере также установят памятник академику Анатолию Логунову к 100-летию со дня рождения ученого. Завершить работы по благоустройству планируют к середине декабря.