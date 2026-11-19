В Люберцах проходят соревнования корпоративной лиги среди местных предприятий и трудовых коллективов. Участники соревнуются в баскетболе, футболе и волейболе по олимпийской системе — с выбыванием проигравших команд.

В баскетбольном матче встретились команда колледжа связи № 54 «Легион КС 54» и Summer Kamp Rizing из Жуковского. Победу одержал «Легион КС № 54».

«Игра прошла довольно напряженно, были моменты, когда могли проиграть, но мы собрались и забрали победу. Самой сложной была концовка, довольно напряженно. Но мы сделали все, чтобы выиграть», — поделились впечатлениями игроки команды «Легион КС № 54» Ярослав Василенко и Святослав Борисков.

Для участников корпоративная лига — это возможность проверить свои силы, получить игровой опыт и проявить командный дух за пределами привычной рабочей обстановки.

В других баскетбольных матчах встретились «Спартак Олимп» и IP-HOME, «Пират Пицца» и «Химик», а также IP-HOME и «Химик». Победы одержали «Спартак Олимп» и «Пират Пицца», а в противостоянии IP-HOME и «Химика» последняя команда выиграла всухую. Впереди у участников — новые встречи и борьба за выход в следующие этапы соревнований.