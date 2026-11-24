В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи прошло мероприятие «Время, которое принадлежит мне: как успевать главное». Участники познакомились с практическими инструментами планирования и учились применять их в учебе и работе.

Поприветствовала участников депутат Совета депутатов, директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина. Она отметила, что студентам важно грамотно распределять время — при подготовке к экзаменам, совмещении учебы с подработкой и в дальнейшем при трудоустройстве. По ее словам, навыки планирования помогают снижать нагрузку и более осознанно подходить к решению повседневных задач.

Во время мероприятия ребята индивидуально работали с матрицей Эйзенхауэра: распределяли свои повседневные дела по степени важности и срочности. Затем студентов ждала групповая работа — нужно было составить распорядок одного рабочего дня штатного сотрудника учреждения. Такой формат позволил участникам не только разобрать теорию, но и отработать полученные навыки на конкретных примерах.

Подобные встречи важны для молодежи: они помогают студентам получить практические навыки от экспертов и научиться применять их в учебе и будущей работе. Организаторы отмечают, что формат практикума дает возможность участникам обмениваться опытом и лучше понимать, как управлять своим временем в условиях высокой нагрузки.