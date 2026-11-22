В микрорайоне Левобережный городского округа Химки состоялась встреча с жителями дома № 1 на Зеленой улице. В обсуждении приняли участие представители управляющей компании, управления ЖКХ и уполномоченный главы городского округа.

Главным предметом разговора стало содержание многоквартирного дома и качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. В ходе осмотра участники оценили санитарное состояние подъезда и работу мусоропровода. На момент проверки мусоропровод не был засорен, подъезд промывали в этот день, а на следующий день запланирована промывка ковшей мусоропровода. Эти работы находятся на контроле профильных служб.

Отдельно жители подняли вопрос замены плитки. Обращение взято в работу для дальнейшего рассмотрения. Представители управляющей компании и администрации зафиксировали поступившие замечания и предложения, чтобы определить дальнейшие шаги по улучшению содержания дома.

Подобные встречи позволяют жителям напрямую обсудить волнующие вопросы с представителями управляющей компании и администрации, а также совместно определить дальнейшие шаги по улучшению содержания многоквартирных домов. Формат открытого диалога дает возможность оперативно реагировать на обращения и повышать качество жилищно-коммунального обслуживания на местах.