На Советской площади в Чехове прошел рейд среди водителей такси, работающих в таксопарках и осуществляющих перевозку пассажиров. В проверке участвовали сотрудники военного следственного отдела СК России по Чеховскому гарнизону, ГИБДД, военного комиссариата и управления безопасности администрации муниципального округа.

В ходе мероприятий проверили 43 гражданина, осуществляющих трудовую деятельность на территории округа, связанную с перевозкой пассажиров. «Выявлено 4 гражданина, получившие гражданство РФ и уклоняющиеся от постановки на воинский учет», — сообщил заместитель руководителя военного следственного отдела СК России по Чеховскому гарнизону, капитан юстиции Андрей Голубцов. Проверка была направлена на соблюдение требований воинского учета среди перевозчиков.

Гражданам на месте вручили повестки в военный комиссариат. Там примут решение о постановке их на учет. Рейд стал частью совместной работы ведомств по контролю за исполнением требований законодательства о воинской обязанности на территории муниципального округа.