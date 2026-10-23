День сельского старосты отметили в Воскресенске

23 октября в Доме культуры села Ашитково прошло торжественное мероприятие, посвященное празднику сельских старост. В городском округе насчитывается 79 сельских населенных пунктов, и в 69 из них уже назначены старосты — институт активно развивается при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Старосты участвуют в благоустройстве территорий, контролируют порядок, помогают решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дорог, освещения и другие задачи, важные для каждого сельского жителя. На мероприятии отметили лучших представителей профессии и вручили заслуженные награды.

Творческие коллективы Дома культуры подготовили для гостей праздничный концерт. Глава округа поблагодарил старост за отзывчивость и заботу о малой родине. «Спасибо вам за отзывчивость и заботу о своей малой родине. Пусть ваши инициативы всегда находят поддержку, а односельчане отвечают вам добром и уважением», — сказал он.