Легкоатлетка из Раменского победила на чемпионате России по бегу

Жительница Раменского Ирина Шевченко заняла первое место на чемпионате России по бегу, который прошел 26 сентября в Нижнем Новгороде. Она пробежала 100 километров за 7 часов 23 минуты 15 секунд.

Ирина лидировала практически с первых километров, но соперница постоянно то приближалась, то немного отставала. На последних километрах спортсменке удалось увеличить и сохранить свое преимущество.

«Авантюра удалась. У меня появилась мысль пробежать 100 километров на чемпионате России, но я не отнеслась к ней серьезно. Уверенности не было вплоть до вечера пятницы накануне забега, в итоге я снова смогла победить себя. Особенно порадовал результат, который выше норматива мастера спорта международного класса на 15 минут», — сказала Ирина Шевченко.

В этом году Ирина также пробежала 86 километров на ультрамарафоне в Южно-Африканской Республике. В нем участвовало более 22 тысяч бегунов со всего мира, и легкоатлетка из Раменского стала второй среди россиянок.