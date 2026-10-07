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    В Серпухове откроют выставку братьев Дмитренко «Интеллектуальный реализм»

    Фото: Фото: Серпуховский историко-художественный музей

    17 октября в галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея откроется выставка членов Союза художников России братьев Дмитренко «Интеллектуальный реализм». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    По данным министерства, название выставки отражает новое направление в живописи, которое братья создали в творческом соавторстве.

    Основные темы работ — замкнутость людей в мегаполисе в своих виртуальных мирках, где между ними возникают невидимые перегородки, поглощение внимания человека современными гаджетами, которые заставляют забыть о реальном мире вокруг, а также детали современной жизни.

    Авторы сохраняют внимание к форме, свету и пространству, но добавляют современные образы и скрытые смыслы. На полотна художники помещают небольшие подсказки, которые побуждают зрителя к размышлению: вспомнить личный опыт, считать аллюзии.

    Выставка продлится до 8 ноября. Возрастное ограничение — 0+.

    Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея: https://serpuhov-museum.ru/vistavki/intellektualnyj-realizm-bratya-dmitrenko/

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