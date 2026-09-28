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    Дорожные службы отремонтировали более 10 магистралей в Чехове

    Фото: Медиасток.рф

    В городском округе Чехов завершили комплекс работ по ремонту дорог и благоустройству территорий. Специалисты устранили повреждения дорожного покрытия, обновили элементы инфраструктуры и выполнили работы по озеленению.

    Работы проводились как в городе, так и в ближайших населенных пунктах. На улице Колхозной восстановили поврежденные участки дорожного покрытия, а на улицах Гагарина, Советской и Комсомольской провели санитарную опиловку деревьев — специалисты удалили аварийные и сухостойные насаждения.

    Для повышения безопасности дорожного движения в деревнях Скурыгино и Тюфанка восстановили две линии освещения. В Алексеевке обновили дорожные знаки.

    Ямочный ремонт выполнили в Городище и Люторецком. Также специалисты провели окос травы в придорожных зонах — на улице Центральной в деревне Чепелево и рядом с деревней Филипповское.

    Работы по содержанию дорог и территорий продолжаются в рамках комплексного благоустройства округа.

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